Gino Strada: salma in Italia la prossima settimana

Milano, 14 ago. (Adnkronos) – Non potrà arrivare prima di settimana prossima in Italia la salma di Gino Strada, morto ieri mentre si trovava in Francia, per una breve vacanza, all'età di 73 anni. Tra le difficoltà del periodo di Ferragosto e le pratiche burocratiche necessarie al trasporto dall'estero, l'ultimo saluto al chirurgo fondatore di Emergency, apprende l'Adnkronos, potrà essere organizzato solo dopo il 16 agosto, così come la camera ardente, che Emergency potrebbe allestire a Milano nella sede dell'associazione.