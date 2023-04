L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, giovedì 27 Aprile, sulla strada che collega Ginosa a Ginosa Marina e ha visto coinvolte due automobili. Il tamponamento è stato molto violento, tanto da causare la morte di tre persone.

Ginosa, scontro tra automobili: tre morti e un ferito

Lo scontro tra le automobili è avvenuto sulll’ex provinciale 580, già in passato teatro di brutti incidenti. Una coppia, un uomo e una donna di origini rumene, stava viaggiando su una macchina che si è scontrata con un altro veicolo che sopraggiungeva dalla direzione opposta. Alla guida di questa seconda automobile c’era, invece, un uomo originario proprio di Ginosa. Lo scontro è stato terribile, marito e moglie sono morti sul colpo, il pugliese è morto mentre si trovava sull’ambulanza in procinto di arrivare all’ospedale.

Il racconto del sindaco

Il sindaco di Ginosa e vice presidente della Provincia di Taranto, Vito Parisi, ha raccontato all’AGI quanto successo tra le strade della sua città: “L’incidente frontale con 3 morti è avvenuto su un tratto rettilineo, con buona visibilità, quindi dalle prime ipotesi non si escluderebbe un sorpasso azzardato. Questo sarebbe la causa del violento impatto. Quel tratto è anche il più largo, non ci sono curve ed è il più diritto.” Il tratto di strada, però, è da considerarsi pericoloso, tanto che già in passato è stato un luogo in cui si sono verificati diversi incidenti: “La strada in questione presenta tuttavia molte criticità, ha infatti molti incroci vivi, si interseca con delle strade di campagna e c’è un limite di velocità di 50 chilometri orari che purtroppo nessuno rispetta. Come Provincia di Taranto abbiamo previsto un intervento di miglioramento di quest’arteria, con la costruzione di tre rotatorie dall’importo di 600mila euro ciascuna.”