Gioca con soldi veri con Rabona bonus scommesse

Rabona Bookmaker è un nuovo marchio fondato nel 2019 a Cipro e con licenza di Curacao. Il negozio di scommesse è gestito da Soft2bet, e la piattaforma per la linea sportiva è fornita da Altenar.

Rabona casinò, i vantaggi e il bonus di scommessa

La sezione delle promozioni di Rabona casino è visualizzata nel menu principale del sito. Il bookmaker offre un numero abbastanza grande di bonus, ci sono diversi tipi di bonus scommesse, tra cui ci sono bonus di deposito, cashback, ritorno dalla vita e molti altri.

La società di scommesse Rabona non offre alcuna applicazione mobile. Ma c’è una versione mobile e si trova su m.rabona.com. L’azienda consiglia di utilizzare la versione mobile se si visita il sito da un gadget. È adattata ai piccoli schermi e al controllo delle dita, e la funzionalità della risorsa principale è conservata.

Specchio per rabona casino

Per alcuni paesi, l’accesso al gioco è limitato, e non possono giocare o ottenere un bonus scommesse https://rabona.com/it/sport. Il mirror del sito è creato dal bookmaker stesso nei casi in cui l’accesso al sito principale è impossibile. Mentre le autorità di regolamentazione non hanno raggiunto il sito mirror e funziona, tutte le funzionalità del sito principale sono al servizio dei giocatori. Essi usano il loro conto personale, vedono lo storico delle scommesse, fanno scommesse, ricaricano il loro conto e ritirano i fondi.

Tra gli altri modi per bypassare il blocco, notiamo:

vari plugin vpn ed estensioni;

applicazioni per browser;

server proxy;

anonimizzatori.

Tutto questo è facilmente reperibile sul web, ci sono sia programmi a pagamento che gratuiti.

Come registrarsi al Rabona Casino

Ai cittadini dei seguenti paesi è vietato registrarsi sul sito e aprire conti per ottenere bonus scommesse: Ucraina (compreso il territorio della Crimea), Bielorussia, Svezia, Stati Uniti, Repubblica di Moldova, Bulgaria, Israele, Iraq, Iran, Afghanistan, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Curacao, Cipro, Malta, Australia, Francia, Portogallo, Lituania.

Registrazione sul sito

La registrazione sul sito consiste in due fasi, ognuna delle quali comporta la compilazione di un questionario.

Primo passo. Le domande includono indirizzo e-mail, nome utente, password, codice promozionale (se disponibile). Successivamente, è necessario spuntare la casella confermando così la maggiore età e il consenso al regolamento e alla politica sulla privacy. Poi clicca su “Vai al passo successivo”.

Passo 2. Domande – nome, cognome, paese (è necessario scegliere dalla lista), valuta (Euro), numero di telefono, città, indirizzo (via, numero civico), codice postale, data di nascita, sesso. Dopo di che, clicca su “Crea un account”.

È consentito registrare un solo conto di gioco utilizzando solo il nome reale. È consentito registrare un solo conto a persona per ottenere un bonus scommesse, utilizzando solo un indirizzo, un numero di telefono, un indirizzo di casa e un indirizzo IP, nonché un indirizzo e- mail. Qualsiasi altro account sul sito è considerato come “duplicato” ed è soggetto a sanzioni, può essere bloccato, e le scommesse sono dichiarate non valide.

Verifica

Prima del primo prelievo di fondi, il giocatore deve superare la procedura di verifica – cioè presentare le copie dei documenti che il bookmaker può richiedere per la gestione del conto, tra cui (ma non solo), un documento d’identità con foto, la prova della residenza effettiva e la posizione, documenti di utilità, documenti bancari, estratti conto dei conti correnti, documenti notarili. Tutti i documenti devono essere inviati non appena vengono richiesti.

Raccolta delle carte

La raccolta delle carte e la possibilità di vincere con queste carte è un’opzione esclusiva del bookmaker Rabona.

Le regole per ottenere un bonus scommesse qui sono semplici, non sono necessari ulteriori depositi. Devi collezionare le carte dei giocatori della tua squadra sportiva preferita e ottenere denaro reale per questo – 100 euro al saldo principale per ogni squadra raccolta. Le carte vengono acquistate per i punti Rabona. Puoi vedere il prezzo di ogni carta in punti sulla pagina Collezione nel profilo. Per vedere le carte già acquistate nel tuo account personale, devi prima effettuare il login.

Se il giocatore raccoglie 180.000 punti, allora ha diritto a un premio di 5.000 euro. I punti possono essere utilizzati per aprire carte giocatore e ottenere denaro reale per squadre completamente assemblate. I punti spesi per l’acquisto di carte giocatore non riducono il progresso nel raggiungimento del premio principale.