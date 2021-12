Giocatore di football americano cieco dai 7 anni usa la memoria per giocare: la storia di Jasen

Jasen è rimasto cieco a 7 anni ma non si è mai perso d'animo: dando prova di passione e determinazione, oggi è quarterback di una squadra locale.

La passione può andare oltre qualsiasi difficoltà, permettendo di superare ogni ostacolo. Lo sa bene Jasen Bracy, che a 15 anni dimostra il suo attaccamento alla vita ed è l’esempio di come sia possibile riprendere in mano la propria quotidianità anche quando questa viene completamente stravolta.

La sua storia fa commuovere.

A 7 anni è rimasto completamente cieco e ora riesce solo a distinguere se è giorno o notte. Il resto è impercettibile, gli appare indistinto. Svanite le mille cromature della natura, le molteplici sfumature che riempiono le giornate, ma non quelle del suo cuore: non ha perso energia e determinazione e così Jasen ha ripreso in mano la sua vita.

Non ha rinunciato a una delle sue più grandi passioni e ora è uno sportivo d’eccellenza: come giocare a football senza il supporto della vista? La memoria può bastare.

Jasen vive a Modesto, in California. Aveva solo 1 anno quando gli è stato diagnosticato un retinoblastoma.

Nel corso degli anni si è sottoposto a diversi interventi per curare la sua condizione, sebbene non sia stato possibile salvare la sua vista. A 7 anni è diventato cieco, ma non si è mai arreso. Non ha mai perso la voglia di sognare e maturare ambizioni.

Così, quando era ancora molto piccolo, ha iniziato a seguire le partite di football con il padre, che gli raccontava le azioni in campo. Poi ha cominciato ad allenarsi con il papà, fino a quando – ricevuto in regalo il suo primo telefono – ha contattato tutte le squadre di football della zona per chiedere se potesse fare parte del gruppo.

Ora è quarterback dei Modesto Raiders.

L’assenza della vista è pienamente compensata dalla sua consapevolezza spaziale e dalla sua memoria, sapendo esattamente dove dovrebbero trovarsi i suoi compagni e lanciando la palla con assoluta precisione. A supportarlo c’è sempre suo padre, che attraverso un walkie-talkie gli dice cosa succede in campo.

La forza di Jasen è una motivazione per tutte le persone che si trovano in difficoltà o per tutti coloro che affrontano un momento di sconforto. Il 15enne è soddisfatto della sua vita e fa sapere che spesso gli avversarsi non sono a conoscenza della sua disabilità.

“Non glielo dico, né prima né dopo la partita, quindi non ci pensano minimamente a andare leggeri con me” ed è felice sapendo di essere trattato da tutti con massima normalità, senza privilegi, compassione o tenerezza.