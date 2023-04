Giochi 2026, presidente del Cio a Milano: "Grande impegno Italia"

Roma, 20 apr. (askanews) – “Siamo rimasti molto impressionati dal progetto delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, abbiamo visto un grande impegno, da parte di tutte le autorità italiane, a tutti i livelli, tra i membri del comitato organizzatore e anche tra di loro, non vediamo l’ora, siamo veramente fiduciosi sui Giochi Olimpici nel 2026”. Lo ha detto il presidente del Cio, Thomas Bach, a margine di un incontro con i rappresentanti della Fondazione Milano Cortina 2026, comitato organizzatore dei Giochi olimpici invernali del 2026.

“Quello che ho visto qui è una chiara spiegazione dello status di tutti i progetti, per cui confidiamo che siano mandati avanti e che tutto sia a posto al momento dei Giochi. L’Italia e le regioni qui hanno una tale esperienza nell’organizzare eventi sportivi invernali di primo livello che penso la nostra fiducia sia ben giustificata”, ha aggiunto il presidente del Cio rispondendo a una domanda su possibili ritardi.

“Noi stiamo aiutando tutti i comitati organizzatori fin dall’inizio, stiamo contribuendo al budget con diverse centinaia di milioni di dollari prima di tutto. Ora ci stiamo rivolgendo, insieme con i comitati organizzatori, verso nuove sfide, come l’inflazione, le difficoltà di approvvigionamento e così via. Questo è quello che stiamo facendo con il programma che chiamiamo di ottimizzazione dell’organizzazione, cioè che, laddove possibile, possiamo ridurre i costi o gli sforzi logistici, senza toccare il campo dell’esperienza per gli atleti. Questo è un lavoro che va avanti giorno per giorno, in stretta collaborazione con i comitati organizzatori”, ha sottolineato ancora Bach.