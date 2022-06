Giochi da spiaggia: le migliori idee del 2022

Le formine, i castelli di sabbia, ma anche il secchiello e la paletta fanno parte dei giochi da spiaggia con cui divertirsi e stare insieme.

Le vacanze al mare sono un divertimento per grandi e piccoli. I bambini soprattutto possono divertirsi con tantissimi giochi da spiaggia pensati appositamente per loro e farli divertire al mare. Cerchiamo di capire quali scegliere anche in base all’età del bambino e come divertirsi durante le vacanze.

Giochi da spiaggia

Sono sicuramente un passatempo gioioso sia per i grandi, ma anche per i bambini per divertirsi insieme passando ore spensierate e allegre. Alcuni giochi da spiaggia sono destinati soltanto ai bambini.

La maggior parte di questi giochi costituiscono un buon diversivo per la famiglia per passare momenti piacevoli a divertirsi e godersi le giornate di vacanza in totale relax e spensieratezza.

Sono giochi che devono essere in grado di resistere sia alla sabbia, ma anche all’acqua, oltre a non essere particolarmente rigidi.

Essenziale che siano morbidi in modo che il bambino possa maneggiarli in tranquillità.

Bisogna che i giochi da spiaggia siano in un materiale non dannoso per il bambino e sicuro per la sua salute e sicurezza. Le formine, le racchette e le palette sono perfetti come giochi per il bambino. Ogni gioco si adatta poi all’età del bambino e alle sue caratteristiche.

Giochi da spiaggia: idee

Sono tantissime le idee e i suggerimenti per far divertire i bambini sotto il sole e mentre sono in spiaggia.

I giochi da spiaggia sono un passatempo molto amato dai bambini. I giochi sono talmente tanti e ognuno diviso per fasce d’età in modo da accontentare tutti i bambini. Tra i tanti, vi è un classico che non tramonta mai, ovvero i castelli di sabbia. Armati di paletta e secchiello, sicuramente si divertiranno a realizzare i vari castelli.

Un’altra variante, sempre con la sabbia, da realizzare con i bambini, sono le polpette sempre con questo materiale.

Sono un gioco che tiene occupati i bambini mentre possono improvvisarsi cuochi diventano i Masterchef di domani. In questo modo stimolano la loro creatività e, al tempo stesso, prendono confidenza con la manualità dando libero sfogo alla fantasia.

Un altro passatempo molto amato dai bambini è scicuramente cercare conchiglie sulla spiaggia in modo da farne una collana. Sarà bello trovarne di vario tipo e diverse per forma e dimensione creando qualcosa di unico e diverso dal solito. I bambini possono anche colorarle con le tempere e gli acquerelli dando vita a nove forme. Le pistole ad acqua permettono ai bambini di divertirsi e rinfrescarsi.

Sono tantissimi anche i libri per i giochi da spiaggia che sono sia semplici, ma anche con cruciverba e sudoku proprio per i bambini più piccoli. Se si parla di giochiu da fare in spiaggia in compagnia, sicuramente non si possono non citare le biglie di plastica o di vetro oppure le bocce da fare lontano da altre persone. Nascondere degli oggetti e fare una caccia al tesoro è sicuramente tra i giochi più amati dai piccoli in spiaggia.

Giochi da spiaggia Amazon

Sono giochi di vario tipo che si possono trovare sul sito di Amazon approfittando di sconti e promozioni da non perdere. Cliccando sulla foto si visualizzano le caratteristiche del prodotto. La classifica presenta i migliori giochi da spiaggia adatti a ogni bambino scelti tra quelli maggiormente amati con una recensione del prodotto.

1)Balnore pistola ad acqua

Un set di sei pistole giocattolo ad acqua realizzate in plastica ecologica e schiuma. Sono un gioco molto sicuro per i bambini, morbido e confortevole. Sono pistole a spruzzo dalla forma di vari animali, molto colorati e in linea con i bambini. Un gioco che sicuramente piacerà ai bambini. Adatto sia per la piscina che la spiaggia, ma anche per il giardino.

2)Vanplay giocattoli da spiaggia 20 pezzi

In una borsa a rete sono contenuti circa 20 pezzi di giochi da spiaggia in materiale plastico, tra cui un autocarro, un secchio, l’innaffiatoio, ecc. Sono in materiale plastico, non tossico. Adatti per bambini tra i due e i 6 anni. Con questi giochi è possibile giocare sia in giardino, ma anche in spiaggia o nella piscina. In sconto con l’8%. Un prodotto Amazon’s Choice.

3)hahaland set di secchiello e paletta

Sono 15 pezzi di giocattoli da spiaggia che raffigurano stampi per animali e castelli di sabbia, setaccio, rastrello, secchiello e paletta. Sono in plastica, atossici, durevoli e resistenti. Hanno bordi lisci per evitare le lesioni alle mani. Sono molto facili da maneggiare per intrattenere i bambini al mare. In vendita con il 15%

insieme ai giochi da spiaggia anche le migliori piscine gonfiabili per il giardino di casa.