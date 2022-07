Giochi da spiaggia per bambini: i migliori su Amazon

Dalle biglie alle formine sino ai castelli di sabbia, sono i classici giochi da spiaggia che possono fare i bambini in vacanza divertendosi e imparando

Molti italiani si stanno preparando per andare in vacanza, al mare e divertirsi. Tra le cose da mettere in valigia, se si è una famiglia, non mancano sicuramente i giochi da spiaggia per bambini con i quali si divertiranno. Vediamo quali comprare e le varie idee tra cui trarre spunto per quest’estate.

Giochi da spiaggia per bambini

Il mare, la spiaggia sono momenti spensierati e allegri sia per i bambini che per gli adulti. Per evitare che i piccoli si annoino, sono tantissimi i giochi da spiaggia per bambini adatti a loro per divertirsi e passare giornate serene a contatto con la sabbia e anche in compagnia di altri piccoli come loro.

Per loro è fondamentale sempre trovare qualcosa da fare, altrimenti la noia potrebbe prenderli all’improvviso e diventare difficile da sopportare, anche per i genitori che devono pensare a cosa fare per divertirli.

Per evitare che possano passare ore con smartphone e tablet, è meglio dare una occhiata e capire quali attività possono fare.

Ci sono giochi da spiaggia che non hanno assolutamente età. Sono i più classici e permettono ai piccoli di divertirsi sotto il sole esprimendo la loro fantasia, stimolando la creatività in modo che la noia non faccia parte della loro vita quando sono in vacanza in spiaggia. Il classico tiro alla fune, le biglie, le staffette sono tra i giochi che rientrano nel repertorio dei bambini.

Non hanno bisogno di invenzioni o attività ludiche particolari, ma bastano anche poche cose per farli divertire e intrattenere in modo ludico e divertente. La spiaggia è il luogo in cui i bambini possono fare di tutto, quindi lasciamoli liberi di giocare e sperimentare, almeno in vacanza e in spiaggia.

Giochi da spiaggia per bambini: le migliori idee

Sono sicuramente tantissimi i giochi da spiaggia per bambini con i quali si possono divertire.

Si va dai classici castelli di sabbia dove devono munirsi di strumenti appositi quali secchiello, paletta e rastrello per raccogliere la sabbia e creare queste costruzioni. I castelli di sabbia sono sicuramente un must da impreziosire con formine, stecchini, ma anche conchiglie, ecc.

Far volare gli aquiloni dà un senso di magia, bellezza e anche libertà ai bambini. Inoltre, gli aquiloni sono molto colorati e i bambini si divertiranno a farli giocare con i loro amici. Cercare e raccogliere conchiglie è un’altra attività utile, anche perché la battigia presenta tantissime forme: da quelle più grandi ad altre piccole da collezionare.

Ci sono poi giochi da spiaggia che è possibile fare anche in compagnia come le biglie che sono sia in plastica che in vetro, i racchettoni. le piscine gonfiabili, le polpette di sabbia, ma anche le carte con vari giochi, come briscola e ruba mazzetto che divertiranno molto i bambini. La paletta e il secchiello insieme ai birilli sono cose che non possono mancare in spiaggia.

Il secchiello e la paletta sono tra gli strumenti che non possono mancare, tra i giochi da spiaggia, perché permettono al bambino di rastrellare e raccogliere la sabbia per creare formine e molto altro. Due strumenti colorati che il bambino sarà contento di usare.

Giochi da spiaggia per bambini: Amazon

Per trovare i migliori giochi per i bambini per il mare, Amazon è l’e-commerce adatto con tantissime promozioni e sconti. Cliccando l’immagine si visualizzano le caratteristiche del prodotto. Qui sotto una cernita dei migliori giochi da spiaggia che sono tra i più apprezzati e con le offerte migliori da ordinare.

1)Dreamon giocattoli da spiaggia

Sono un set di giocattoli, per la precisione, 13 pezzi, per i bambini con cui possono giocare e divertirsi in spiaggia. Sono in colori assortiti. All’interno della confezione si trovano il secchio, il camion, il rastrello, la brocca d’acqua, il cucchiaio per l’acqua, ecc. dalle forme disparate. Sono in gomma morbida. Sono molto leggeri e permettono al bambino di stimolare l’immaginazione e creatività. In vendita con il 10%. Un prodotto Amazon’s Choice.

2)Melissa 6 Doug, gioco imbuto per sabbia

Un gioco educativo in linea con l’insegnamento della Montessori. Molto colorato che rappresenta un mulinello per la sabbia o l’acqua con vari livelli. Ha un manico per trasportarlo. Colorato e divertente. Incoraggia l’esplorazione e il gioco all’aperto. Un prodotto targato Amazon’s Choice.

3)Schildkrot 7 in 1 set da gioco di sabbia

Un gioco dalla formula innovativa, compatto e salvaspazio. Si compone di 7 pezzi compreso un secchiello e sei giocattoli che permettono al bambino di scavare, modellare e setacciare. Sono un prodotto di origine tedesca, di dimensione compatta e di ottima qualità. Sono disponibili sia nel colore blu che rosso in vendita con sconto del 9%.

