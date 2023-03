Giochi del Lotto: quali sono? E che caratteristiche hanno in comune?

Fra i giochi numerici più amati dagli italiani ci sono sicuramente i giochi del Lotto, ma quali sono esattamente e quali sono le caratteristiche che li accomunano? Partiamo con il dire che attualmente con l’espressione giochi del Lotto si fa riferimento a tre giochi diversi:

• Gioco del Lotto (detto spesso semplicemente Lotto);

• 10eLotto;

• MillionDAY.

Nei paragrafi successivi ne forniremo una breve panoramica rimandando al sito ufficiale dei tre giochi del Lotto per tutti i dettagli, ricordando però qui che il gioco è riservato alle persone maggiorenni e che occorre sempre giocare con grande responsabilità e consapevolezza per evitare qualsiasi tipo di problema.

Gioco del Lotto

Il Gioco del Lotto è un gioco numerico di antiche origini (la sua nascita viene fatta risalire al XVI sec.). Come molti sapranno, si basa sull’estrazione di 5 numeri che vanno dall’1 al 90. Per giocare al Lotto si deve compilare una schedina (cartacea o digitale) e scegliere da un minimo di 1 a un massimo di 10 numeri. Il giocatore deve poi scegliere le cosiddette “sorti” (estratto, estratto determinato, ambo, ambetto, terno e via discorrendo); si dovrà poi scegliere la ruota su cui effettuare la puntata (ricordiamo che ci sono 11 ruote, 10 regionali e una nazionale). L’importo della schedina va da un minimo di 1€ (con incrementi secondo multipli di 0,50€) a un massimo di 200€. Per vincere è necessario indovinare dei numeri in base alla sorte scelta; per esempio, se si è puntato su un ambo si vince indovinando i due numeri scelti.

10eLotto

Nel 2009 è nato il 10eLotto; anche questo, come il Lotto, si basa sulla scelta di numeri che vanno dall’1 al 90; originariamente si doveva effettuare una giocata al Lotto e pagare un costo aggiuntivo; in seguito il gioco ha assunto una sua autonomia ed è possibile parteciparvi senza giocare al Lotto.

Per giocare si deve compilare una schedina scegliendo da un minimo di 1 a un massimo di 10 numeri (come detto, tra 1 e 90); deve poi selezionare l’importo della giocata ed eventuali opzioni di gioco aggiuntive; deve poi scegliere la tipologia di estrazione preferita; ne esistono 3: ogni 5 minuti, immediata, legata al Lotto).

MillionDAY

Dei tre Giochi del Lotto è il più recente; è infatti nato nel 2018. Si tratta di una lotteria che, come nel caso degli altri due giochi, si basa sull’estrazione casuale di numeri; nella fattispecie 5 numeri tra l’1 e il 55. Anche in questo caso è necessario compilare una schedina (cartacea o digitale). Il MillionDAY prevede tre modalità di gioco: giocata singola, plurima o sistemistica. È prevista anche un’opzione di gioco, l’Extra Million Day.

I tre giochi hanno essenzialmente in comune l’estrazione casuale dei numeri e il fatto di essere giochi numerici, ovvero basati sulla fortuna. Non esistono infatti trucchi o strategie che possano incrementare le possibilità di vincere.

Giochi del Lotto: una delle passioni degli italiani

Come accennato in apertura di articolo, i Giochi del Lotto e gli altri giochi numerici sono molto amati nel nostro Paese; basti vedere quanto hanno speso gli italiani nel 2022, quasi 20 miliardi con un’entrata per l’Erario di circa 10,3 miliardi.

Per quanto riguarda la gestione dei Giochi del Lotto, il concessionario è IGT che grazie al suo Programma di Gioco Responsabile garantisce ai vari giocatori elevati standard di sicurezza e tutela.