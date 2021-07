Giochi, Durigon: 'In manovra 2022 soluzioni su proroghe concessioni'

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – Con la prossima legge finanziaria si potrà ''dare un quadro generale anche alle famose concessioni'' sui giochi, che sarà ''un tema per combattere l'illegalità''. Le concessioni ''devono essere sicuramente rinnovate e spostate più avanti. Avremo un dibattito forte ma credo che in finanziaria troveremo queste soluzioni''.

Lo afferma il sottosegretario al ministero dell'Economia, Claudio Durigon, intervenendo al rapporto curato dalla Luiss business school e da Ipso 'Il gioco in Italia, tra legalita' e illegalita'. Parlando delle ''famose proroghe scadute o in scadenza'' il sottosegretario spiega che ''il dibattito in parlamento è per trovare una soluzione allo slittamento di queste proroghe. Sicuramente in questa fase sarà necessario portare le scadenze più avanti possibile''.

''I temi principali che stiamo dibattendo in queste ore e giornate è come realizzare una legge quadro che possa dare una garanzia su tutto il territorio'' e che, spiega, ''possa essere di riferimento per tutte le regioni.

Su questo stiamo lavorando per creare dei tavoli di confronto'' ed è ''lì che ci sarà il dibattito principale per creare questa legge''.