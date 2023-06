Giochi Europei, oltre 7mila atleti pronti per 'il più grande evento da Londra 2012'

Cracovia, 20 giu. (Adnkronos) – Tutto pronto a Cracovia per il via dei Giochi Europei che si apriranno domani con la Cerimonia di Apertura che si terrà allo Stadio Municipale Henryk Reyman e si chiuderanno il 2 luglio. Saranno Odette Giuffrida e Mauro Nespoli gli alfieri azzurri della terza edizione dei Giochi Europei. Folta la delegazione italiana, con Capo Missione Alessio Palombi, composta da 331 atleti (165 donne e 166 uomini) che si misureranno in 25 delle 28 discipline in programma (l’Italia non sarà rappresentata nel basket 3×3, nel beach handball e nello ski jumping). Saranno quattro gli olimpionici italiani in squadra che, oltre a Nespoli, potrà contare sui campioni olimpici del tiro a volo Gabriele Rossetti (skeet), Jessica Rossi (trap) e il campione del salto in alto, Gimbo Tamberi, conferma dell'ultim'ora, per un totale di 17 medagliati o plurimedagliati olimpici presenti in squadra. L’Italia Team riparte dalle 41 medaglie (13 ori, 15 argenti e 13 bronzi) vinte a Minsk 2019 che le valsero il quarto posto in classifica dietro Russia, Bielorussia (entrambe escluse a Cracovia) e Ucraina.

Inoltre il Coni trasmetterà questi Giochi Europei. Per la seconda volta nella storia gli appassionati potranno seguire una manifestazione assoluta internazionale multidisciplinare in diretta sul sito del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Oggi è andata in scena la conferenza di presentazione all'Ice di Cracovia, durante la quale sono state 'svelate' le mascotte degli EG2023 Krakusek e Sandra. Gli atleti in gara saranno in totale circa 7mila, provenienti da 48 Paesi, per 29 discipline, tra le quali fa il suo esordio ufficiale 'a cinque cerchi' il padel con le medaglie in palio per le specialità Maschile, Femminile e Misto e non solo, visto che avrà l'onore di aprire gli EG2023 qualche ora prima della cerimonia ufficiale. Un evento cruciale nel cammino verso i Giochi. Saranno ben 11 le discipline in programma che qualificheranno gli atleti europei per Parigi 2024, altre 9 metteranno in palio punti per il ranking Olimpico.

“E’ il più grande evento sportivo che si svolge in Europa dopo Londra 2012. Molte gare consentono di qualificarsi alla prossima Olimpiade. Gli atleti top europei sono qui e ciò ci rende fieri”, ha detto Hasan Arat, presidente della Commissione del Comitato Olimpico Europeo. “Undici città contribuiscono a ospitare gare e atleti, la scelta strategica è stata di avere giochi sostenibili: non si devono spendere soldi inutilmente e gli impianti devono restare a disposizione della gente. Abbiamo creato grandi schermi che resteranno nella città. Sarà la vittoria dello sport, dell’organizzazione e degli ideali che lo sport porta con sé”.

Spyros Capralos, presidente del Comitato Olimpico Europeo, ha sottolineato che “le strutture e il villaggio sono straordinari. Gli atleti si godranno non solo le gare ma anche i luoghi. In questi tempi difficili, la Polonia ha mantenuto la propria promessa, con un approccio positivo senza mai dire che l’impresa fosse impossibile. I polacchi devono essere fieri del proprio Paese”. Capralos ha aggiunto che i Giochi Europei saranno l’occasione di “testare alcune discipline in vista di un possibile ingresso negli sport olimpici: valuteremo quale reazione hanno i fans, quale interesse dalle tv e altri elementi. Per quegli sport è una occasione, come è successo con altre discipline, poi il Comitato Olimpico deciderà”.

Il presidente del Comitato organizzatore, Marcin Nowak, ha ringraziato la Polonia di aver accettato di unirsi a un “progetto così ambizioso. E’ impossibile ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato a essere qui. Non volevamo costruire nuovi impianti ma usare quelli che già c’erano. I titolari degli impianti hanno avuto vantaggi per la ristrutturazione, ciò ha consentito di centrare gli standard internazionali. E’ stata una sfida, l’equilibrio nelle scelte ci ha reso possibile di stare in un budget un po’ più ampio di quanto prospettato. Abbiamo avuto attenzione anche per l’ambiente, per esempio il cibo per gli atleti è stato misurato e gli avanzi non saranno gettati. Per quanto riguarda l’energia, lo stadio della cerimonia inaugurale è stato isolato termicamente e in futuro consumerà molto di meno".

Il Ministro dello sport polacco, Kamil Bortniczuk, si è detto certo che i Giochi otterranno un “risultato straordinario dal punto di vista organizzativo. Abbiamo visitato con i membri del Comitato Olimpico il villaggio degli atleti, posso dire che tutto è pronto. Spero che tanti tifosi potranno apprezzare le gare dal vivo, oppure attraverso la tv. Ringrazio il Comitato Olimpico europeo e gli sponsor, senza i quali non sarebbe stato possibile tutto ciò”, ha detto ancora. “E’ un privilegio ospitare i Giochi qui a Cracovia e in tutta la regione. Abbiamo accolto i migranti dall’Ucraina con una drammatica 'ondata' senza precedenti a causa della guerra. Sembrava dovessimo scegliere se accettare queste persone oppure dedicarci all’organizzazione degli European Games 2023: ebbene, siamo riusciti a portare a termine entrambe le missioni. E’ stato un lavoro immenso, lo vedrete in tutta la città. Le condizioni erano veramente complicate, così come il tempo a disposizione davvero ridotto".