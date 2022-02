Giochi, Marasco (Logico): 'Rapporto Pwc certifica fallimento divieto pubblicità in Italia'

Roma, 25 feb. (Adnkronos/Labitalia) – "Il rapporto Pwc certifica, con ancora maggiore autorevolezza e dettagli, il fallimento del divieto di pubblicità in Italia. E questo accade nel giorno in cui il regolatore francese interviene per disciplinare la comunicazione sul gioco al fine di renderla più sostenibile.

In questo modo, in Francia si vuole scongiurare la possibilità di futuri interventi proibizionistici come quelli avvenuti in Italia. Il nostro legislatore dovrebbe trarre spunto da questo esempio e superare l’attuale divieto, non per ripristinare il precedente assetto, bensì per adottare provvedimenti di ispirazione liberale e al tempo stesso protettivi verso gli utenti”. Così Moreno Marasco, presidente di Logico (Lega operatori di gioco su canale online).