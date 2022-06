Orano, 27 giu. – (Adnkronos) – Le azzurre Yasmine Hamza e Katharina Fink hanno vinto la medaglia d’argento nel doppio femminile di badminton ai Giochi del Mediterraneo. In finale sono state battute dalle turche Bengasi Ercetin e Nazlican Inci per 2-0 (21-15, 21-18) in una finale molto combattuta.

“C’è la Soddisfazione di essercela giocata con le turche”, ha detto Fink. “È stato bello aver avuto il tifo algerino a nostro favore”, ha aggiunto Hamza.