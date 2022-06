Giochi Mediterraneo: Bartolomei, ‘oro emozionante, ancora tremo’

Orano, 29 giu. – (Adnkronos) – "È stata dura, combattevo con ragazze molto forti che hanno anche già partecipato alle Olimpiadi, il mio obiettivo futuro, per il quale sto cercando di dare il meglio. È stato molto emozionante, ancora sto tremando ma sono molto felice per come è andata, ci ho messo il possibile”.

Lo ha raccontato Martina Bartolomei dopo la medaglia d’oro nello skeet ai Giochi del Mediterraneo. Solo terza la compagna di squadra Diana Bacosi argento a Tokyo.

“Qui è tutto molto bello, era la mia prima volta in un villaggio atleti, come una piccola Olimpiade, dove spero di andare, l'emozione è stata tanta. È molto divertente poter vedere i ragazzi di tutte le discipline, molto bello", ha aggiunto l’azzurra che guardando al futuro, guarda alla prossima Olimpiade di Parigi 2024.

“Sto cercando di lavorare su me stessa, sulla mia tecnica di tiro e su quello che spero possa portarmi a Parigi 2024. Alle spalle ho una federazione che mi supporta e anche l'Aeronautica militare che mi aiuta: voglio ringraziare tutti loro e spero che questo sia un punto d'inizio verso le prossime Olimpiadi", ha concluso Bartolomei.