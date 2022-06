Giochi Mediterraneo: bocce, Visconti-Di Nicola oro nella raffa

Orano, 29 giu. – (Adnkronos) – Mattia Visconti fa il bis e vince in coppia con Giuliano Di Nicola la medaglia d'oro anche nel doppio di raffa battendo i sammarinesi Enrico Dell'Omo e Jacopo Frisoni per 11 a 7. Solo argento, invece, per Stefano Pegoraro, nella finale del volo tiro progressivo.

Il francese Alexandre Chirat vince per un punto (46-45), inutile il reclamo dell'Italia per una presunta irregolarita'. Finisce ancora con un argento la sfida nel volo di Luigi Grattapaglia, battuto dal francese Sebastien Belay (28-25). Nulla da fare per Valentina Basei nel tiro di precisione, specialità Volo. L’azzurra è uscita sconfitta dal confronto con la contro la turca Buket Ozturk per 7 a 14.