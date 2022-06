Giochi Mediterraneo: calcio, Italia pareggia 0-0 con la Turchia e va in semifinale

Orano, 30 giu. (Adnkronos) – L'Italia del calcio approda in semifinale ai Giochi del Mediterraneo. Dopo i successi con Portogallo (1-0) e Grecia (4-0), alla Nazionale azzurra Under 18 basta un pareggio (0-0) con la Turchia per chiudere il girone al primo posto e conquistare la qualificazione.

E con l’Italia passano anche i turchi, che approfittano della sorprendente sconfitta del Portogallo con la Grecia. Gli azzurrini torneranno in campo sabato sera (ore 21 locali, le 22 italiane) a Sig, dove affronteranno la seconda classificata del Gruppo A. Al momento al comando del raggruppamento c’è la Francia a quota quattro punti, seguita ad una lunghezza da Algeria e Marocco, mentre la Spagna è relegata all’ultimo posto con un solo punto, ma battendo il Marocco rientrerebbe in corsa per il passaggio del turno.

“I ragazzi hanno fatto un’altra buona prestazione -il commento del tecnico Daniele Franceschini- e non era facile dal momento che questa era la terza partita nell’arco di cinque giorni. Tra le note positive c’è che anche oggi non abbiamo subito gol, ora dobbiamo recuperare le energie e valutare le condizioni di qualche giocatore uscito un po’ acciaccato. Ma per la semifinale saremo pronti, abbiamo tutte le carte in regola per continuare a fare bene”.