Giochi Mediterraneo: ciclismo, Guazzini oro in cronometro donne (2)

(Adnkronos) – "L’oro è una grande emozione che voglio condividere con il mio staff, siamo molto felici anche per i nuovi Ct e non possiamo fare altro che migliorare. Ora archiviata la cronometro pensiamo alla strada- ha dichiarato la Guazzini all'arrivo -. La cronometro è adatta alle mie caratteristiche e ci sto lavorando, anche sulla posizione perché si vince o si perde per pochi secondi e ogni dettaglio è importante.

Spero di migliorare ancora, il sogno è una medaglia all'Olimpiade, ma per ora sono concentrata su queste gare di Orano: è una nuova esperienza ed è cominciata bene, adesso spero di concluderla al meglio nella prova in linea di sabato".