Giochi: Totocalcio, nessun 13 con l’ultima schedina

Roma, 11 apr. – (Adnkronos) – Con l'ultima schedina del Totocalcio non ci sono stati giocatori capaci di centrare la combinazione massima, quella cioè composta da 13 partite scelte tra quelle obbligatorie e quelle opzionali. Il jackpot per il “13” per la prossima schedina arriva a 97.001 euro. Ma non ci sono stati vincitori, sempre nell’ultimo concorso, nemmeno con “11” e “9” punti. Dunque, per la prossima prevista è quindi previsto un triplo jackpot. Oltre a quello per il “13”, l’“11” avrà un jackpot di 24.130 euro, mentre pe il “9” sarà di 7.795 euro. E' quanto rende noto l'agenzia di stampa specializzata 'Agimeg'.

Sorridono invece i due vincitori con “7” punti, ognuno dei quali si porta a casa 4.208 euro. I 20 “5” vincono 507 euro, mentre i 60 “3” incassano 36 euro. Ecco i risultati dell'ultima schedina. Obbligatori: 1 Lazio – Juventus 2 – 1 1; 2 Sudtirol – Bari 0 – 1 2; 3 Bayer Leverkusen – Eintracht Fr. 3 – 1 1; 4 Pisa – Cagliari 0 – 0 X; 5 Torino – Roma 0 – 1 2; 6 Leicester City – Bournemouth 0 – 1 2; 7 Ajaccio – Auxerre 0 – 3 2; 8 Almería – Valencia 2 – 1 1. Opzionali: 9 Perugia – Modena 0 – 1 2; 10 Atalanta – Bologna 0 – 2 2; 11 Brescia – Ternana 1 – 0 1; 12 Lione – Rennes 3 – 1 1; 13 Leeds Utd – Crystal Palace 1 – 5 2; 14 Cittadella – Parma 0 – 1 2; 15 Brentford – Newcastle Utd 1 – 2 2; 16 Augsburg – Colonia 1 – 3 2; 17 Hellas Verona – Sassuolo 2 – 1 1; 18 Benevento – Spal 1 – 3 2; 19 Valladolid – Maiorca 3 – 3 X; 20 Sampdoria – Cremonese 2 – 3 2.