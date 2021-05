Gioco online: le tutele di ADM per adeguarsi al Decreto Dignità

Cosa implica la licenza ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e quali sono i vantaggi di affidarsi a un gioco online legale?

L’AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) ha adesso lasciato il posto alla ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), che opera ormai in numerosi campi. Tra questi, ad esempio, il più classico è la regolamentazione delle imposte sulla produzione e vendita dei tabacchi. In questa sede ci si concentrerà soprattutto sulla sua attività nella gestione del gioco pubblico, online e offline, in contrasto a qualsiasi forma di gioco illegale e in ottemperanza alle direttive del Decreto Dignità.

È bene, infatti, che l’utente di un casinò online sappia che esistono dei requisiti che il portale di riferimento deve rispettare per poter essere riconosciuto fra i casino online migliori; si tratta di requisiti rigidi, tutti volti a tutelare l’utente del portale garantendogli un’esperienza sicura ed equa, e il cui mantenimento, inoltre, va verificato nel corso del tempo. Ragion per cui ogni avventore che desideri riconoscere il valore e l’affidabilità di un portale, come prima cosa deve verificarne il possesso dell’autorizzazione rilasciata dall’ADM.

Che cosa implica la licenza ADM?

Avvicinarsi a un casinò online, in breve, richiede di porre attenzione non soltanto alla varietà dell’intrattenimento offerto, ma anche alla sua legalità, certificata appunto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il logo della suddetta Agenzia sarà posto dunque in bella vista sul portale: sarà quindi premura del giocatore verificarne la presenza nel casinò, così come cercare sulla pagina la licenza dell’operatore (un codice preceduto dalla sigla “GAD”, ossia “Gioco a Distanza”).

È bene anche che l’avventore dia un’occhiata al dominio del portale utilizzato. La regolamentazione italiana, infatti, vige sul solo territorio italiano, e non interessa i domini internazionali (quelli, per esempio, che hanno un indirizzo con il .com finale): questi portali potrebbero anche essere legali, ma la legislazione italiana, ugualmente, non può riconoscere loro alcuna licenza. Questo mancato riconoscimento, ovviamente, deve mettere in guardia l’ospite del portale.

Un casinò online legale promuove sempre il Gioco Responsabile: in tal senso, l’utente dovrebbe verificare la presenza di filtri che impediscano ai minori di accedere al portale, o inibiscano lunghe sessioni di gioco, così da contrastare l’insorgere di eventuale dipendenza.

I vantaggi di un gioco legale

La prima differenza che allontana il cliente di un casinò autorizzato dall’ utente di un portale non autorizzato consiste nel fatto che il primo si muove – così come il casinò stesso in cui sta operando – nell’ambito della legalità. L’autorizzazione rilasciata da ADM garantisce infatti che il casinò sia soggetto al regolare regime fiscale italiano, cosa che – tra le altre conseguenze – implica una prima sicurezza per il giocatore, che non rischia di incorrere in multe salate (fino a oltre i 500 euro, senza contare anche il rischio di detenzione).

Ecco dunque nascere la necessità di una conferma della legalità del casinò cui ci si sta approcciando: la sua presenza sull’elenco dei casinò autorizzati, gestito direttamente da ADM e consultabile sul sito dedicato, va a confermare l’autorizzazione esibita sul portale interessato, garantendo appunto il corretto e sicuro funzionamento della piattaforma di gioco. Non è solo una questione di slogan efficaci che avvicinino alla piattaforma, ma di tutto un complesso funzionamento di norme e di strutturazioni del sito stesso.

Proseguendo, la sicurezza, per un giocatore, non consiste certo nella certezza di evitare una multa da parte dell’Autorità che regolamenta il gioco: un importante vantaggio che è garantito all’utente di un portale sicuro riguarda, infatti, anche il trattamento dei dati personali, che avviene nel completo rispetto dei dettami del garante della privacy.

Ancora, la sicurezza riguarda certamente i trasferimenti di denaro, in entrata e uscita, e, infine, la completa casualità cui sono affidate le operazioni di gioco vere e proprie, qualunque sia la tipologia di gioco d’azzardo selezionata. Precise istruzioni sulle meccaniche di gioco e sul funzionamento del portale nel suo complesso, con un sistema di assistenza clienti costantemente operativo, completano il quadro.

Mantenendosi sempre nell’ottica di condurre l’esperienza di gioco responsabilmente, senza eccessi di alcun tipo, avvicinarsi a una piattaforma online certificata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato garantisce l’equità e la sicurezza che qualsiasi utente si aspetta.