Gioco, Scurria (FdI): Ue antiriciclaggio può favorire illegale

Roma, 13 lug. (askanews) – “La direttiva Ue sull’antiriciclaggio è il paradigma di come talvolta non funzioni il rapporto tra Ue e stati membri. L’Unione non dovrebbe entrare in logiche che gli stati membri già governano. Nel caso del gioco d’azzardo, in particolare, l’Italia ha una delle migliori legislazioni a livello mondiale, per cui la direttiva interviene in un settore già normato, rischiando di determinare conseguenze rischiose, come la diminuzione delle entrate e il proliferare del gioco illegale”, lo ha detto questa mattina il senatore Marco Scurria, intervenuto a un The Watcher Talk dedicato. “L’idea di portare a Roma la sede dell’Autorità europea dell’antiriciclaggio è ottima, sarebbe un grande riconoscimento all’Italia, anche per il suo impegno in tema di antiriciclaggio. Spero che il buon lavoro che sta facendo il governo Meloni nei rapporti europei possa favorire questo risultato”.