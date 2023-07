Gioco, Zamparelli: normativa italiana già efficace

Roma, 13 lug. (askanews) – “Per quanto riguarda il gioco la normativa antiriciclaggio italiana è una delle più efficaci al mondo. L’ulteriore stretta voluta dalla direttiva Ue rappresenterebbe un problema per il settore e potrebbe determinare una diminuzione delle entrate, perché allontanerebbe i giocatori dal gioco legale, con tutti i rischi che questo comporta. Il fenomeno più temuto è la ripulitura del denaro: alcuni giochi non si prestano a questo fenomeno, come il lotto e le lotterie. Per le scommesse il rischio c’è, ma la normativa antiriciclaggio nel nostro Paese è già ferrea. La normativa italiana rappresenta già un esempio da seguire”, lo ha detto questa mattina Emilio Zamparelli, presidente del Sindacato totoricevitori sportivi, intervenuto a un The Watcher Talk dedicato. E ha aggiunto: “Ci auguriamo che si superi il pregiudizio sul settore che si è alimentato negli ultimi anni, in cui si è demonizzato troppe volte il gioco legale, senza fare le dovute distinzioni con quello illegale e clandestino. È necessario, invece, dare più attenzione alla rete legale del gioco”.