Gioia e sollievo tra turisti e fedeli a San Pietro per il Papa

Roma, 1 apr. (askanews) – In piazza San Pietro a Roma, turisti e fedeli esprimono il loro sollievo dopo che Papa Francesco è stato dimesso dall’ospedale Gemelli dove era ricoverato da mercoledì scorso per una bronchite.

“È vero che è stanco ma è resistente” – dice Nathalie, turista francese – è un Papa straordinario, che resiste e quindi contiamo su di lui”.

Marie, in visita dalla Spagna, spera che si sia ripreso a sufficienza per la messa di domenica: “Sono rimasta sorpresa perché all’inizio avevano detto che doveva rimanere più a lungo in ospedale, ma alla fine è stato più breve del previsto. Spero che si riprenda bene per la messa, non vorrei che fosse ricoverato di nuovo”.

E Claudia, turista brasiliana, aggiunge: “Sono preoccupata perché sono credente, sono cattolica e questo Papa sta facendo tante cose, sta pregando per la pace in tutto il mondo, è bellissimo. È un Papa che è affettuoso con tutti. È importante che si prenda cura della sua salute”.

Il Papa ha confermato che presiederà la messa della Domenica delle Palme in piazza San Pietro, all’inizio di un’intensa settimana di eventi che precedono la Pasqua.