Gioia Tauro dice addio al luogotenente Davide Micale

Lutto per la Benemerita, con la città di Gioia Tauro che dice addio addio al luogotenente Davide Micale.

Il carabiniere era in comando alla stazione cittadina dell’Arma ed era stimato da tutti. Il Luogotenente Carica Speciale Davide Micale è stato un punto di riferimento, come uomo e come Carabiniere, per l’intera comunità della Calabria.

Addio al luogotenente Davide Micale

I media spiegano che Davide Micale era originario di Palermo e che si era arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1989, dal 1991 è stato destinato alla Stazione Carabinieri di Saline di Montebello Jonico, assumendone il comando per 25 anni.

Il triennio finale lo aveva visto al comando della Stazione Carabinieri di Gioia Tauro. Micale ha ottenuto numerosi riconoscimenti ricevuti nel corso dei 33 anni di servizio: medaglia Mauriziana al merito di 10 lustri di carriera, insegna in oro quale Comandante di Stazione Carabinieri e medaglia al merito di lungo comando.

I riconoscimenti e il gesto eroico

Poi croce d’oro per anzianità di servizio, onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana e la medaglia di Bronzo al Valor Civile.

Nel 2000 infatti il carabinieri aveva salvato una persona che era sul punto di suicidarsi. In attesa di celebrare i funerali del luogotenente la comunità di Gioia Tauro si stringe attorno alle famiglia ed all’Arma, l’altra famiglia di Micale.