Gioielli personalizzati, è boom fra i trentenni

Roma, 19 lug. (askanews) – Aurora Pistone, titolare di Aurora Gioielli Boutique, racconta il boom dei gioielli personalizzati, soprattutto tra i trentenni. Una opzione capace di rispondere alla crisi del mercato dei gioielli.

“La gioielleria sta affrontando una fase di cambiamento significativa e tra le principali difficoltà c’è la capacità di attrarre la clientela giovane. Che spesso preferiscono investire in tecnologia o esperienze piuttosto che in beni di lusso. Poi la concorrenza e la richiesta di trasparenza e sostenibilità stanno spingendo il settore a reinventarsi. E noi stiamo riuscendo a distinguerci in questo, grazie all’alta qualità ed alla personalizzazione di ogni gioiello. Un approccio su misura che sta attirando sempre più giovani alla ricerca di esclusività e personalità nei loro acquisti”.

Tanta innovazione dunque nelle proposte di Aurora Gioielli Boutique: “Ogni nostro gioiello è un pezzo unico, creato su commissione, disegnato per rispecchiare storie e desideri di ogni nostro cliente, un livello di personalizzazione particolarmente apprezzato da giovani. Poi c’è il grande successo della nostra Svelabox, una scatola a sorpresa contenente i nostri gioielli artigianali e accessori abbinati, che unisce la grande qualità al fascino del mistero. Il calendario dell’avvento, nostro cavallo di battaglia, offre un’esperienza eccezionale di 24 giorni, unendo artigianato, tradizione e magia”.