GionnyScandal si è intromesso nel botta e risposta tra Fedez e Luis Sal, schierandosi con quest’ultimo. Stando a quanto si coglie dalle sue parole, anche lui ha subito un trattamento simile da Federico Lucia.

GionnyScandal sostiene Luis Sal nella lite con Fedez

Nelle ultime ore, Luis Sal e Fedez hanno dato spettacolo. Era chiaro da tempo che avessero litigato, ma i due non avevano mai spiegato nei dettagli i motivi. Luis Sal sostiene di aver smesso di collaborare a Muschio Selvaggio perché non lo sentiva più come un suo progetto. Federico Lucia, in sostanza, lo aveva fatto diventare un podcast egoriferito. Il rapper, dal canto suo, ha replicato accusando l’ex amico di aver lasciato debiti e di avergli chiesto 600 mila euro per chiudere la faccenda. In tutto ciò si è intromesso anche GionnyScandal.

La frecciatina di GionnyScandal a Fedez

Tramite il suo profilo Instagram, GionnyScandal si è chiaramente schierato con Luis Sal, lanciando una frecciatina a Fedez. Al primo ha riservato un cuoricino rosso, mentre sul secondo ha tuonato:

“Quante persone (compreso io) che avrebbero da dire altre mille cose. Eh vabbè, tempo al tempo”.

Cosa è successo tra GionnyScandal e Fedez?

La domanda, a questo punto, sorge spontanea: cosa è successo tra GionnyScandal e Fedez? Al momento, non è dato saperlo. Dalle parole di Gionny, però, si coglie che anche lui ha ricevuto lo stesso trattamento di Luis Sal.