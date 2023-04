Giordana Angi dice addio ad Amici: esplode la polemica sui social

Giordana Angi ha detto addio ad Amici di Maria De Filippi e, contemporaneamente, anche all’etichetta discografica 21co, fondata lo scorso anno da Maria De Filippi. La polemica è esplosa in un lampo.

Giordana Angi dice addio ad Amici

Un addio inaspettato, quello di Giordana Angi ad Amici e alla casa discografica 21co. L’annuncio è arrivato da lei stessa, tramite il suo profilo Instagram. La cantante ha spiegato che, dopo 4 anni, ha deciso di prendere altre strade, ma non per questo non sarà eternamente grata a quanti hanno reso possibile la realizzazione del suo sogno.

L’annuncio di Giordana Angi

Giordana ha dichiarato:

“Ciao Amici e 21 co… sono i miei ultimi giorni con voi, che siete la mia casa da quasi 4 anni. Voi mi avete aiutato a realizzare il mio sogno e io vi ho aiutato a realizzare il vostro. Ecco cosa mi ha appassionato così tanto: il sogno. (…) Grazie a tutti. Vi amo e vi amerò ancora. Per sempre”.

L’addio ad Amici ha a che fare con un importante progetto a cui sta lavorando. Giordana, infatti, sta collaborando ad un album internazionale con Martin Kierszenbaum, produttore e autore americano che vanta nomi del calibro di Lady Gaga e Sting.

Giordana Angi replica alla polemica

Poco dopo il suo annuncio, è esplosa una polemica degna di nota. Giordana Angi si è vista costretta ad intervenire perché delusa dal comportamento di alcuni media. Ha scritto: