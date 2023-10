Giordano Guerrieri e "L'Era PNRR": il libro-guida per le PMI

Milano, 23 ott. (askanews) – Consulenza e vicinanza alle aziende per prenderle per mano e accompagnarle, con tutto il sostegno possibile, in una nuova era della finanza. Questo l’intento di Finera, azienda di consulenza nata nel 2020 e specializzata in Credito e Finanza Agevolata per la PMI. Ceo e volto di Finera è Giordano Guerrieri, da venticinque anni in prima linea nel campo della consulenza finanziaria e della mediazione creditizia. E in tal senso l’ultimo libro, “L’era PNRR” edito da Mondadori, vuole essere un ulteriore strumento per seguire l’imprenditore in questo momento storico cruciale e decisivo:

“Si vuole sottolineare un poeriodo storico ben preciso, che va dall’inizio della pandemia fino al 2026-2027. L’ERA vuole essere un rafforzativo di questo periodo storico, e delimitare quelle che sono le opportunità di questo periodo temporale”.

Un vademecum che parte dall’attuale incertezza che tende a spaventare imprenditori e imprese. Una situazione in cui difficilmente si ha il coraggio e la visione di notare le opportunità che invece il PNRR può mettere a disposizione

“Questo terzo libro – ha proseguito Giordano Guerrieri, Ceo Finera – vuole essere una guida pratica su quelli che sono gli strumenti a servizio delle imprese italiane. Questo piano porterà sicuramente dei vantaggi alle nostre istituzioni pubbliche e di conseguenza anche alle imprese italiane. Non è facilissimo comprendere dinamiche e opportunità”.

Educare in un certo senso le aziende ad essere ambiziose quindi. E a cogliere i segnali che arrivano dal mercato. Un modo per affrontare una nuova era di opportunità e realizzare così i propri sogni e le proprie visioni.