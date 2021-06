Giordano Mazzocchi ritrova l’amore dopo Nilufar Addati: chi è la nuova fidanzata

Dopo l'addio di Nilufar Addati Giordano Mazzocchi ha ritrovato l'amore: al suo fianco oggi ci sarebbe una nuova fiamma.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi, sembra aver ritrovato la serenità in amore: dopo la rottura da Nilufar Addati ci sarebbe un’altra persona speciale nel suo cuore.

Giordano Mazzocchi: la vita privata

Stando a indiscrezioni circolate in rete dopo la rottura da Nilufar Addati Giordano Mazzocchi avrebbe ritrovato la serenità accanto ad Arianna Mora, giovane parrucchiera ed influencer.

I due non hanno ancora confermato la liaison ma sarebbero stati visti più volte assieme nelle ultime settimane, e i fan sui social sono impazienti di sapere se i due abbiano davvero in atto una liaison. Giordano Mazzocchi ha vissuto un’importante storia d’amore con Nilufar Addati, che l’aveva scelto dopo il suo percorso a Uomini e Donne. La storia d’amore tra i due purtroppo era durata meno di un batter di ciglia e ben presto Giordano si è ritrovato ad essere di nuovo single.

Giordano Mazzocchi: la rottura da Nilufar

Nonostante sia stato la sua scelta a Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi ha finito per separarsi da Nilufar Addati poco tempo dopo il loro addio al programma. I due si erano lasciati definitivamente e la stessa ex tronista aveva confermato che non ci sarebbe stata per loro la possibilità di tornare insieme:

“Non tornerò con Giordano. Lui è una di quelle persone che quando chiude un rapporto ( anche di amicizia) lo chiude definitivamente.

Da parte mia credo che la minestra riscaldata non sia mai buona. Soprattutto quando il problema della nostra relazione era la profonda differenza dei nostri caratteri, desideri diversi, modi di fare diversi, esigenze diverse all’interno della relazione. Queste non sono cose che cambiano, sono cose su cui non ti incontri e non ti incontrerai mai. Non sempre stare insieme significa essere il bene dell’altro”, aveva detto.

Giordano Mazzocchi: i motivi dell’addio

Sui social anche Giordano Mazzocchi aveva svelato i motivi che lo avevano spinto a dire addio a Nilufar Addati. In particolare l’ex corteggiatore aveva affermato che a spingerli a separsi sarebbero state le loro continue ed irruente liti:

“Purtroppo ultimamente le cose tra me e Nilu non sono andate nel migliore dei modi. Siamo due persone molto diverse, molti problemi sono sorti proprio per questo. Tutto ciò ci porta a frequenti litigate che non ci fanno stare bene. Per me Nilufar rimarrà sempre Nilufar. Vi prego, in questo momento difficile per entrambi, di avere un po’ di rispetto, rispetto che io e lei ci siamo sempre portati fino ad oggi e che continueremo a portarci”, aveva affermato il ragazzo.