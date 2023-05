Home > Askanews > Giorgetti: con calo natalità al 2042 rischiamo di perdere 18% Pil Giorgetti: con calo natalità al 2042 rischiamo di perdere 18% Pil

Roma, 11 mag. (askanews) – Con gli attuali indici di natalità l’Italia “rischia di perdere per strada percentuali del Pil impressionanti, pari al 18%”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in un videomessaggio inviato agli Stati Generali della natalità a Roma. “Io credo che vada ribadito con forza che il sistema economico è strettamente correlato al fenomeno della natalità”, ha detto; “c’è anche la possibilità in qualche modo di quantificare quello che è l’impatto degli indici: da qui al 2042 con gli attuali tassi di fecondità il nostro paese rischia di perdere per strada percentuali del pil impressionanti, pari al 18%”.

