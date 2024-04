Giorgetti: il Def sarà più leggero per fase di transizione Ue

Roma, 3 apr. (askanews) - La normativa Ue richiede la necessità di rivedere le disposizioni che disciplinano la tempistica e i contenuti del Documento di economia e finanza; il Def, che a breve sarà presentato in Parlamento "avrà, in base alle istruzioni della Commissione, una conformazione diver...

Roma, 3 apr. (askanews) – La normativa Ue richiede la necessità di rivedere le disposizioni che disciplinano la tempistica e i contenuti del Documento di economia e finanza; il Def, che a breve sarà presentato in Parlamento “avrà, in base alle istruzioni della Commissione, una conformazione diversa rispetto al passato, molto probabilmente sarà più leggero”, anche in considerazione “della attuale fase di transizione” per la governance europea.

Lo ha detto il Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, nell’audizine sulla nuova governance europea nelle Commissioni bilancio di Camera e Senato.