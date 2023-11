Giorgetti: "In un mondo di rischi Consap è strumento ineludibile"

Roma, 23 nov.(Adnkronos) - "In un mondo nel quale c'è incertezza e rischi in agguato avere strumenti" come la Consap "è un'esigenza ineludibile". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nel suo messaggio inviato in occasione dei 30 a...

Roma, 23 nov.(Adnkronos) – "In un mondo nel quale c'è incertezza e rischi in agguato avere strumenti" come la Consap "è un'esigenza ineludibile". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nel suo messaggio inviato in occasione dei 30 anni della Cosap, la concessionaria dei servizi assicurativi pubblici. "Spero che quanto è stato fatto finora – auspica – sia una solida base per il lavoro dei prossimi mesi e dei prossimi anni".