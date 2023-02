Giorgetti: "Niente più canone Rai in bolletta"

Il ministro dell’economia e delle finanze italiane Giancarlo Giorgetti ha confermato la propria intenzione di togliere il canone RAI dalla bolletta energetica mensile.

Quasi da non crederci: ed invece, Giorgetti non si è lasciato andare a sottintesi ed ha parlato esplicitamente di “canone Rai fuori dalla bolletta“.

La tassa infatti da tempo suscitava grande malcontento tra il popolo italiano, dal momento che era – ed è tuttora – percepita come la più ingiusta delle tassazioni da parte dei cittadini italiani.

“Canone Rai fuori dalla bolletta“: queste le parole di Giorgetti

Giorgetti ha dunque dichiarato: “la Commissione europea e il governo Draghi avevano accettato che gli oneri impropri non stessero in bolletta.

Io mi sono preso la responsabilità, e un sacco di critiche, perché sono rimasti in bolletta. Ma è evidente che il canone Rai dalla bolletta deve uscire”.

In ogni caso, la dichiarazione del ministro non è stata ancora resa fattuale; resta il fatto che il suddetto canone è spesso stato fonte di forti polemiche, non solo all’interno dell’attuale governo Meloni. Tuttavia, Giorgetti si è mostrato deciso a procedere nel proprio intento; resta solo da vedere se a questa dichiarazione seguirà un intervento realistico.

Intanto, è bene sapere che il ministro gode dell’approvazione di Giorgia Meloni ed ha già fissato una data indicativa: dal 2024, forse, non dovremo più pagare il canone Rai.