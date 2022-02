Giorgetti: per transizione settore auto 1 mld all’anno per 8 anni

Roma, 18 feb. (askanews) – Per l’automotive ci sarà “un miliardo all’anno per otto anni per accompagnare il processo di transizione che riguarda un settore molto importante sotto l’aspetto manifatturiero sia per quanto riguarda la produzione diretta che l’indotto”. E’ quanto ha spiegato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri.

“L’intervento pubblico è importante ma l’iniziativa da parte privata lo è di più.

E quindi questo serve a convincere tutti i soggetti della filiera a investire e affrontare questa sfida con a fianco lo Stato”, ha affermato Giorgetti.

“Intendiamo a breve prevedere incentivi per autovetture ecologicamente compatibili, non soltanto elettriche, ma anche altre fonti in particolare l’ibrido”.