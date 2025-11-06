Giorgetti: politica di bilancio responsabile è fondamentale per Paese

Giorgetti: politica di bilancio responsabile è fondamentale per Paese

Roma, 6 nov. (askanews) – “Il mantenimento di una politica di bilancio responsabile è un requisito fondamentale per il nostro Paese. In questo contesto, il significativo miglioramento conseguito nei primi tre anni di Legislatura, in termini di saldo primario, che passando dal disavanzo del 4 per cento del Pil del 2022, si è portato a un avanzo dello 0.5% del 2024, si sta rilevando essenziale per rassicurare gli operatori economici circa l’impegno del governo per mantenere in ordine i conti”.

Lo ha sottolineato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso dell’audizione alle commissioni bilancio di Camera e Senato sulla manovra.