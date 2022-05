Giorgetti: Poste accompagna i cittadini nello sviluppo digitale

Roma, 5 mag. (askanews) – Poste Italiane ha davanti a sé grandi sfide, anche sociali, come accompagnare i cittadini nello sviluppo delle competenze digitali. A dirlo è stato il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti a margine dell’evento svoltosi a Roma per celebrare i 160 anni delle Poste.

“È un paese che è cresciuto insieme alle Poste – ha detto il ministro – le grandi sfide, le trasformazioni e anche le grandi crisi, come quelle che stiamo vivendo oggi: dopo la pandemia il conflitto, e la sfida della rivoluzione digitale.

Poste anche in questo caso deve saper interpretare il momento e accompagnare la crescita lo sviluppo digitale delle competenze. Soprattutto per le persone più anziane che hanno più difficoltà a cogliere i servizi della pubblica amministrazione che sempre più spesso vengono offerti in forma digitale. E soprattutto nelle realtà più periferiche e più svantaggiate spesso uno dei pochi presìdi dello Stato è proprio l’ufficio postale. Quindi è un compito anche sotto il profilo sociale molto ambizioso ma a cui le Poste come al solito, come in questi 160 anni sapranno far fronte”.