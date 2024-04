Giorgetti, scontato che Commissione Ue chiederà procedura infrazione

Roma, 3 apr. (askanews) - "Essendo terminata a fine 2023 la sospensione del Patto di Stabilità e Crescita introdotta a seguito della pandemia e prorogata per via della crisi energetica, in base all'indebitamento netto registrato dall'Italia lo scorso anno, è scontato che la Commissione europea rac...

Roma, 3 apr. (askanews) – “Essendo terminata a fine 2023 la sospensione del Patto di Stabilità e Crescita introdotta a seguito della pandemia e prorogata per via della crisi energetica, in base all’indebitamento netto registrato dall’Italia lo scorso anno, è scontato che la Commissione europea raccomanderà al Consiglio di aprire una procedura per disavanzo eccessivo nei confronti del nostro come di diversi altri Paesi”.

Lo ha riferito il ministro dell’Economia e delle finanze,

Giancarlo Giorgetti, nell’audizione sulla governance europea nelle Commissioni bilancio di Camera e Senato.