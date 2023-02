Home > Askanews > Giorgetti: stop cessione crediti per effetti politica scellerata Giorgetti: stop cessione crediti per effetti politica scellerata

Milano, 16 feb. (askanews) – Lo stop alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura dei bonus edilizi “è una misura di impatto che si rende necessaria per bloccare gli effetti di una politica scellerata utilizzata anche in campagna elettorale e che ha prodotto un beneficio per alcuni cittadini ma ha posto in carico a ciascuno italiano un onere di 2.000 euro a testa”. Lo ha detto il ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso della conferenza stampa seguita al Consiglio dei ministri.

