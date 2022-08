Giorgetti: su gas se Ue non cambia regole fa gioco della Russia

Milano, 25 ago. (askanews) – “Se l’Europa non capisce che deve cambiare due regole sul price cap e sul disaccoppiare il prezzo dell’energia dal prezzo massimo del gas fa il gioco della Russia. Se queste regole non si possono cambiare, perché qualche paese si oppone, non possiamo evitare di porre il tema dello scostamento di bilancio”. Lo ha sottolineato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al Meeting di Rimini.

Lo scostamento di bilancio, ha detto, permetterebbe “di aiutare le famiglie e imprese a superare quella che rischia di essere a settembre-ottobre un passaggio mortale. L’Europa deve considerare in modo diverso uno scostamento di bilancio rispetto a quello che prevedono le regole europee”, ha sottolineato ancora il titolare del Mise.