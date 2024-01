Giorgetti: tornata la fiducia di risparmiatori e osservatori

Milano, 30 gen. (askanews) - "Il governo ha lavorato, e sta lavorando, intensamente ai decreti di attuazione della riforma fiscale in coerenza con le misure e gli orientamenti contenuti nella manovra di bilancio per il triennio 2024/2026. Una manovra realistica e responsabile finalizzata a favorir...

Milano, 30 gen. (askanews) – “Il governo ha lavorato, e sta lavorando, intensamente ai decreti di attuazione della riforma fiscale in coerenza con le misure e gli orientamenti contenuti nella manovra di bilancio per il triennio 2024/2026. Una manovra realistica e responsabile finalizzata a favorire crescita e occupazione con interventi mirati e selettivi a sostegno delle famiglie e dei lavoratori a basso reddito, tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica e del contesto internazionale complesso con tante incertezze geopolitiche in atto”. E’ quanto ha detto Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e delle Finanze, aprendo -in collegamento dal Ministero delle Finanze- il 7° Forum nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili “La riforma del fisco e la legge di bilancio 2024”; incontro promosso da Italia Oggi con il patrocinio della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca.

“Non nascondo le difficoltà – ha aggiunto – ma nonostante le difficoltà, qusto comportamento ha fatto maturare la fiducia da parte dei risparmiatori italiani che sono tornati a sottoscrivere i titoli di Stato, e ha fatto maturare anche e la fiducia degli osservatori internazionali, testimoniata dai giudizi positivi delle agenzie di rating”.