Giorgetti: verso aumento soglia flat tax e regime incrementale

Milano, 9 nov. (askanews) – In vista della manovra sono allo studio “misure che riguardano l’estensione della soglia di ricavi e compensi che consente ai soggetti titolari di partita IVA di aderire al regime forfetario e un regime sostitutivo opzionale, cosidetta “flat tax incrementale”, per i contribuenti titolari di redditi da lavoro o di impresa non aderenti al regime forfetario”. Lo ha confermato il ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso dell’audizione di fronte alle commissioni speciali di Camera e Senato sulla Nota di aggiornamento al Def.

Questi contribuenti, ha aggiunto, “potranno assoggettare ad aliquota del 15% una quota dell’incremento di reddito registrato nel 2022 rispetto al maggiore tra i medesimi redditi dichiarati e assoggettati all’Irpef nei tre anni d’imposta precedenti”.