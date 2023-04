Giorgetti vuole abbassare le tasse a chi fa figli: fino a 10mila euro di detrazione

Il tasso di natalità in Italia è arrivato ai minimi storici e il governo ha intenzione di attuare qualche strategia per invertire la tendenza. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti vorrebbe proporre di tagliare le tasse alle famiglie con figli.

Giorgetti propone taglio tasse a chi fa figli: si vuole affrontare il calo delle nascite

Come incentivare la natalità in Italia? Una soluzione potrebbe essere diminuire le tasse per le famiglie. L’anticipazione sulle intenzioni di Giorgetti è stata pubblicata ieri da ‘Il Foglio‘, mentre nella giornata di oggi il sottosegretario della Lega Massimo Bitonci è entrato maggiormente nei dettagli sulle pagine de ‘Il Corriere’: “Quella del ministro Giorgetti è un’operazione verità che indica il percorso di come si può affrontare il tema del calo delle nascite. In questo modo si arriverebbe a risultati immediati.”

A quanto ammonterebbe la detrazione per le famiglie

Bitonci ha spiegato che questa soluzione potrebbe essere più efficace di altre: “Misure come, per esempio, la realizzazione degli asili nido non sempre garantiscono il risultato sperato. Intervenendo attraverso una leva fiscale si potrebbe dare una mano da subito e contrastare la denatalità.” Questa soluzione, secondo i piani, potrebbe dare un concreto aiuto alle famiglie in termini economici: “La soluzione potrebbe prevedere una detrazione per ogni figlio, che al momento è accordata sotto forma di deduzione pari a 950 euro a figlio fino a 21 anni di età. L’obiettivo è aumentarla portandola a 10mila euro all’anno. Anche 5mila euro potrebbe essere una buona proposta: in caso di tre figli vorrebbe dire 15mila euro di detrazioni. Si aggiunga che l’assegno unico dovrebbe essere comunque confermato.”