Giorgi vola in semifinale a Montreal, Gauff sconfitta

(Adnkronos) – Camila Giorgi batte Coco Gauff e vola in semifinale nel torneo Wta 1000 di Montreal. L'azzurra conferma l'ottimo momento di forma e nei quarti supera la 17enne statunitense, n.24 del mondo e 15esima testa di serie, con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-2) in un'ora e 39 minuti di gioco.

Per la 29enne di Macerata è la prima semifinale in carriera in un '1000', dove affronterà la statunitense numero 30 del mondo Jessica Pegula. "Sono molto contenta della mia partita: ho giocato un ottimo tennis, questa settimana sono state tutte partite difficili anche se non ho peso nemmeno un set", ha detto Giorgi nell'intervista post-gara. Grazie ai punti già incamerati, l'azzurra risalirà ancora nel ranking arrivando a ridosso delle top 50 (virtualmente è n.

51).