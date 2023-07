Giorgia, blackout durante il concerto in provincia di Cuneo: la reazione dei fan fa il giro del web.

Durante il concerto di Cervere, in provincia di Cuneo, Giorgia ha dovuto fare i conti con un improvviso blackout. La cantante è rimasta sorpresa dalla reazione dei fan e il video del momento è diventato virale.

Giorgia: blackout durante il concerto a Cervere

Dopo il successo all’ultimo Festival di Sanremo con il brano Parole Dette Male, Giorgia ha lanciato l’album Blu ed è partita per il suo tour dell’estate 2023. Durante il concerto a Cervere, in provincia di Cuneo, la cantante ha dovuto far fronte ad un piccolo inconveniente: un blackout improvviso. A sorprenderla, però, è stata la reazione dei fan.

La reazione dei fan sorprende Giorgia

Durante il concerto a Cervere è improvvisamente andata via la corrente. Giorgia, dopo un primo momento di imbarazzo, è stata costretta ad improvvisare. I fan, a quel punto, l’hanno sorpresa: hanno acceso le torce dei cellulari e hanno iniziato a cantare Girasole, una delle sue bellissime canzoni.

Giorgia: il video del blackout al concerto è virale

Il video del blackout al concerto, con i fan che cantano Girasole in coro, è diventato virale in men che non si dica. Giorgia, immortalata al centro del palco, li guardava ammirata, un po’ incredula davanti all’ennesima dimostrazione d’affetto dei suoi sostenitori.