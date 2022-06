Giorgia Cardinaletti alla conduzione del Tg1 delle 20: il debutto sulla prima rete RAI

Giorgia Cardinaletti alla conduzione del Tg1 delle 20: la giornalista ha debuttato ufficialmente al timone della rassegna stampa della prima rete RAI.

Giorgia Cardinaletti alla conduzione del Tg1

Nella serata di lunedì 20 giugno, Giorgia Cardinaletti ha ufficialmente debuttato al Tg1 delle ore 20:00, noto per essere il telegiornale più seguito e popolare del piccolo schermo.

L’esordio della giornalista si è verificato dopo settimane di polemiche che hanno accompagnato lo spostamento degli storici mezzibusti del Tg1 delle 20:00 Francesco Giorgino, Laura Chimenti ed Emma D’Aquino.

Il nuovo volto scelto e voluto dalla direttrice Monica Maggioni ha fatto il suo debutto sfoggiando sicurezza e determinazione in occasione di una edizione del telegiornale destinata a rimanere nella storia. Il Tg, infatti, si è contraddistinto per l’improvviso annuncio di Amadeus relativo al Festival di Sanremo.

Il direttore artistico della kermesse musicale, infatti, ha rivelato che, durante la prima e l’ultima serata di Sanremo 2023, sarà affiancato dall’influencer Chiara Ferragni.

L’appuntamento con il Tg1 delle 20:00 di lunedì 20 giugno non si è contraddistinto soltanto per il debutto ufficiale di Giorgia Cardinaletti ma anche per alcuni importanti cambiamenti. Tra un servizio e l’altro, infatti, sono stati aggiunti significativi inserti in diretta gestiti con maestria dalla giornalista, forte della precedente esperienza maturata con RaiNews, la DS e Pole Position.

Proprio durante uno degli inserti in diretta, quindi, Amadeus ha avuto modo di annunciare che Chiara Ferragni sarà co-conduttrice al Festiva di Sanremo 2023.