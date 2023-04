Giorgia Cardinaletti: chi è, età, carriera

Giorgia Cardinaletti nel vortice del gossip. C’è il sospetto che la celebre giornalista e conduttrice televisiva e il cantautore bolognese Cesare Cremonini ci sia del tenero. La voce, non ancora confermata, sembra essere piuttosto attendibile. Scopriamo qualche curiosità su di lei.

Giorgia, tra famiglia e cultura

Nota per il suo lavoro in Rai, Giorgia Cardinaletti è nata a Fabriano, nelle Marche, il 23 aprile 1987. Figlia di un negoziante di dischi e di una biologa, la bella giornalista è cresciuta, insieme ai due fratelli Michelangelo e Raffaello, in una famiglia appassionata di cultura. Dopo la maturità classica, Giorgia ha conseguito una laurea in Lettere con indirizzo storico presso l’Università degli Studi di Perugia. Ed ecco che arriva il tempo della sua vera passione: il giornalismo. Decisa a tirare fuori dal cassetto quel sogno tanto importante per lei, Giorgia ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Perugia, che l’ha portata a diventare giornalista professionista nel 2012.

La carriera telegiornalistica

Ha fatto il suo ingresso in televisione come inviata di Rai News 24. In seguito, si è dedicata a intervistare i protagonisti della Formula 1 e ha condotto il programma Pole Position su Rai 1. Premiata nel 2019 come «Telegiornalista dell’anno», ha iniziato da lì a far parte della redazione Società del Tg1. Nel corso degli anni ha poi condotto altri programmi di successo: tra gli altri, La Domenica Sportiva e Uno Mattina Estate. Da giugno 2022 è conduttrice del Tg delle 20 su Rai 1.

Giorgia Cardinaletti, la vita privata

Legata in passato al giornalista e autore televisivo Francesco Caldarola, la vita sentimentale di Giorgia sembra aver ora cambiato direzione: che sia davvero la nuova fidanzata del cantante Cesare Cremonini? Lo svelerà il tempo. E l’amore, prima ancora.