Giorgia Crivello: come sta dopo l'aborto e l'intervento

Giorgia Crivello ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo che, nei giorni scorsi, ha annunciato di dover subire un intervento a seguito della perdita del figlio di cui era in attesa.

Giorgia Crivello: come sta

Durante una visita di routine Giorgia Crivello ha scoperto con dolore che il cuore del figlio da lei avuto in grembo non batteva più e per questo nelle scorse ore ha dovuto recarsi in ospedale per subire un piccolo intervento. Sui social l’influencer fidanzata con Stefano Laudoni ha aggiornato i fan sulle sue condizioni, specificando che al momento le ferite più difficili da far guarire sarebbero quelle del cuore.

“È andata. Sto “bene”. Qui al San Gerardo mi sono sentita protetta e capita…(…) fa male, più che altro al cuore ma purtroppo va affrontata e custodita dentro…per sempre. Diciamo che adesso abbiamo un angelo custode in più che veglierà su di noi. Oggi c’è stata una bellissima giornata di sole e questo mi ha fatto stare meglio…Dedico questo post a tutte le Mamme Arcobaleno come me, siamo una legione, tante, troppe…Loro lo sanno, non c’è bisogno di dire niente.

Grazie a tutti per la vostra vicinanza, che non mi aspettavo così forte. Grazie veramente, la vostra gatta pazza”, ha scritto la Crivello, che ha subito ricevuti messaggi di solidarietà e conforto da parte dei suoi fan. Il fidanzato Stefano Laudoni non ha mai smesso di stare al suo fianco e sui social ha scritto un messaggio commovente a seguito della perdita di quello che sarebbe stato suo figlio.