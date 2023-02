Giorgia ed Elisa, il video virale sui social prima del duetto a Sanremo

Tra i duetti più amati della quarta serata del Festival di Sanremo 2023 c’è stato quello di Giorgia, in gara con Parole dette male, ed Elisa, seconda nell’edizione 2022 con O forse sei tu, che si è posizionato quarto nella speciale classifica delle cover.

Giorgia ed Elisa hanno riportato sul palco di Sanremo i loro brani dell’edizione 2001

Giorgia ed Elisa hanno riportato sul palco dell’Ariston i due brani con i quali si sono classificate rispettivamente seconda e prima nell’edizione 2001 del festival: Luce (tramonti a nord-est) di Elisa e Di sole e d’azzurro di Giorgia.

Per scaldarsi, le due artiste hanno cantato i divieti

È diventato però virale sui social un video esilarante che le due cantanti hanno pubblicato sul profilo ufficiale di Giorgia prima dell’esibizione per scaldarsi in attesa di salire sul palco.

Giorgia ed Elisa hanno cantato le avvertenze e i divieti mostrati su uno schermo per i lavoratori del Teatro Ariston, raccogliendo migliaia di commenti divertiti e di complimenti non solo per le splendide voci, ma anche per la simpatia e l’originalità.

Leggi anche: Costa Smeralda Sanremo: quali prezzi per partecipare alla crociera?

Leggi anche: Quanto valgono i gioielli indossati da Paola e Chiara nella 4a serata di Sanremo