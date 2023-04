Giorgia: "Emanuel Lo? Ci detestiamo. A casa? Faccio la badante"

Giorgia ha rotto il silenzio sulla sua vita privata accanto al ballerino Emanuel Lo, suo compagno da oltre 20 anni e padre di suo figlio Samuel.

Giorgia: la vita privata

In un’intima intervista Giorgia ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita accanto al ballerino Emanuel Lo, conosciuto oltre 20 anni fa e con cui, dopo un’intensa storia d’amore, ha avuto suo figlio Samuel.

“Lui aveva 23 anni e io 31, io mi sentivo a disagio infatti gli dissi ‘Sei meraviglioso, ma io sono troppo grande’” ha spiegato la cantante, e ancora: “Quando ci siamo messi insieme gli dicevo ‘vedrai che mi lascerai per una più giovane’ e invece adesso sono 20 anni. Sì, sono passati vent’anni e adesso ci detestiamo l’un l’altra perché dopo 20 anni è normale, è la forma di amore moderno. La cosa bella è che conosciamo i difetti l’uno dell’altra e quindi sai quando ti darà fastidio”, ha svelato ironica, aggiungendo anche di come sarebbe lei a gestire le faccende domestiche in casa e di come lei e il compagno discuterebbero per questo genere di questioni.

“Lui dice ‘ah ma vuoi fare tutto tu’, no replico ‘è che quando le fai tu le fai male’. Allora lui mi dice, ‘no a te non piace come lo faccio’, ma non è che a me non piace, però se io apro la lavastoviglie e ci trovo una penna vuol dire che non l’hai fatta bene e allora la faccio io. Io in questi giorni sono stata fuori casa dove ho parlato di musica e io torno lì e divento badante, casalinga arriverò e troverò un casino ci saranno i gatti che mi diranno ‘aiutace che non c’hanno dato niente da mangiare’ e loro che si sentiranno fighissimi e la casa sarà un casino e mi dovrò subito rimettere a regime”.

Giorgia ha anche raccontato di come il suo compagno le sia stato accanto dopo la nascita del loro bambino, Samuel, e di come grazie al suo aiuto lei sia sempre riuscita a realizzare i suoi sogni nel mondo del lavoro. La cantante e il ballerino sono legati da oltre 20 anni e di recente Emanuel Lo ha svelato alcuni dettagli sul loro rapporto e ha chiarito ai fan che Giorgia non sarebbe gelosa (dopo il suo appassionato bacio con Lorella Cuccarini a Amici).