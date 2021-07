Giorgia Gabriele, ex di Gianluca Vacchi, ha sposato Andrea Grilli

Giorgia Gabriele ha sposato il fidanzato, il manager Andrea Grilli. Tutto quello che c'è da sapere sulla sontuosa cerimonia.

Nella splendida cornice di Viareggio Giorgia Gabriele ha sposato il fidanzato Andrea Grilli, padre di suo figlio Matteo.

Giorgia Gabriele: le nozze

L’ex fidanzata di Gianluca Valli, Giorgia Gabriele, è convolata a nozze col manager di moda Andrea Grilli. I due si sono detti “sì” alla presenza di amici e parenti con una sontuosa cerimonia: per l’occasione la Gabriele ha indossato una creazione dello stilista Virgil Abloh.

Alla cerimonia hanno preso parte anche molti amici vip della coppia, come Andrea Bocelli e Gilda Ambrosio. Il famoso tenore italiano ha anche cantato durante la cerimonia in onore dei due sposi.

Giorgia Gabriele: la vita privata

Dal 2018 Giorgia Gabriele ha trovato la serenità accanto al manager Andrea Grilli, padre del suo primo figlio, Matteo. Precedentemente la modella e stilista è stata legata a Gianluca Vacchi, con cui la storia sembrava essere davvero importante.

Oggi entrambi sembrano aver messo la testa a posto e anche Mr Enjoy è diventato padre di una bambina (Blu Jerusalema, nata dalla sua storia d’amore con Sharon Fonseca). I rapporti con Giorgia Gabriele sono naufragati in un nulla di fatto senza particolare clamore né annunci ufficiali da parte dei due. Un tempo l’ex coppia rivelò di essersi conosciuta durante un party a casa di Vacchi a cui Giorgia Gabriele si sarebbe presentata col suo fidanzato di allora.

Giorgia Gabriele: la carriera

Oltre al suo lavoro d’influencer e modella Giorgia Gabriele ha fondato un proprio marchio di abbigliamento, Wandering. Originaria di Sora, la Gabriele è sempre stata appassionata di moda ma da giovane ha anche confessato di essersi presentata a un provino per cercare di diventare velina.

“Ho iniziato facendo la modella, poi ho intrapreso il lavoro di buyer… ma in parallelo c’è sempre stata la voglia di creare qualcosa di mio, che mi rappresentasse e che esprimesse il mio mondo.

Ho ideato il progetto Wandering e l’ho presentato a un imprenditore del settore, Jacopo Tonelli, che l’ha amato subito da impazzire. Ha prodotto la prima collezione e lì è partito tutto. Un incontro fortunato nel momento fortunato”, ha raccontato.

Sui social Giorgia Gabriele ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata (limitandosi ad annunciare le notizie più importanti, come la nascita di suo figlio e il suo matrimonio) ma ovviamente sui suoi profili non mancano foto dei suoi capi d’abbigliamento e del suo amore sfrenato per la moda.