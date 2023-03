Giorgia, la confessione: "A Sanremo Baudo mi ha fatto piangere"

Giorgia è stata ospite a Verissimo dove ha parlato della sua incredibile carriera musicale e ha svelato che quest’anno, nel dietro le quinte di Sanremo, avrebbe ricevuto una telefonata di Pippo Baudo.

Giorgia e Pippo Baudo: la confessione

Giorgia è tornata a Sanremo a 20 anni dall’ultima volta e si è riconfermata come una delle più talentuose artiste del panorama musicale italiana. La cantante, ospite a Verissimo, ha confessato come avrebbe fatto a superare le sue insicurezze sul palco e ha anche rivelato che tornare a Sanremo sarebbe stata per lei una grande emozione. Giorgia ha anche confessato che avrebbe ricevuto una telefonata di Pippo Baudo che l’avrebbe fatta commuovere: “Pippo Baudo mi ha fatta piangere. L’ho chiamato a Sanremo e mi ha commossa, è stato di un’eleganza e un affetto incredibile e ho pianto”, ha rivelato.

Oggi la cantante sembra aver trovato un equilibrio per quanto riguarda il suo ruolo di spicco nel panorama musicale e la sua vita privata. Da anni al suo fianco è presente il ballerino Emanuel Lo, padre di suo figlio Samuel. “Stiamo insieme da 20 anni e non è sempre facile. Nella coppia, dopo tutto questo tempo non è tutto scontato, ti devi sempre reinventare, reinnamorare, ci devi mettere l’intenzione e non è sempre facile”, ha confessato al salotto tv di Silvia Toffanin.