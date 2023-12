Giorgia, l'amore per Emanuel Lo e la differenza d'età: "Gli dicevo: invecchierò e mi lascerai"

Giorgia sarà la nuova co-conduttrice a Sanremo 2024 e a Vanity Fair ha svelato alcuni retroscena sulle sue emozioni per questa straordinaria notizia e sulla sua relazione con il ballerino Emanuel Lo, padre di suo figlio Samuel.

Giorgia ed Emanuel Lo: la storia d’amore

Giorgia ha uno splendido legame con Emanuel Lo, il ballerino a cui è legata da oltre 20 anni e con cui, nel 2010, ha avuto suo figlio Samuel. Il loro non sarebbe stato però un vero e proprio colpo di fulmine e la stessa cantante ha svelato che all’inizio la differenza d’età la intimorisse: “Gli dicevo: ‘Io invecchierò, tu mi lascerai’. Mi chiamava cavallina pazza. E’ stato bravo perché mi ha educato: tra i due l’emotivamente maturo era lui. Mi ha insegnato cosa vuol dire stare in un rapporto. Ho resistito fino all’ultimo al suo corteggiamento, poi mi sono arresa e ho detto: ‘Vabbè, vediamo’. Siamo stati modernissimi quando non lo sapevamo, 20 anni fa. Ora è tutto più normale”, e ancora: “Personalmente avevo mille dubbi, stavo vivendo uno dei momenti più bui della mia vita, ma Emanuel mi ha raccolto da terra e rimesso in piedi. E’ stato vero, trasparente, autentico, si vedeva dagli occhi. E poi ci fu un episodio. Un’amica comune, la costumista Claudia Tortora, mi confidò quanto Emanuel fosse il contrario di quello che poteva sembrare: dietro la scorza di superfigo muscolosissimo, con mille donne a ronzargli intorno, c’era una persona molto sensibile. Quella frase mi colpì. Ed effettivamente si è dimostrato di una dolcezza infinita”.

Oggi i due sono ancora uniti e affiatati e in tanti, tra i fan dei social, non vedono l’ora di saperne di più sul loro conto e sulla loro vita privata.